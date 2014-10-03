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مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

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مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الفيوم مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

أرشيفية

أنهى صاحب كشك حياة شاب أطلق عليه النار فأرداه قتيلاً في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء الشافعي محمد حسن، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد علاء يحى مأمور قسم شرطة بندر الفيوم يفيد مقتل أحمد خالد فتحي 21 سنة إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع صاحب كشك بحي جنوب.

أفادت تحريات الرائد وليد غنيم رئيس مباحث قسم شرطة بندر الفيوم أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وصاحب كشك خشبي يدعى ناصر. ر بحي جنوب قام الأخير على إثرها بإطلاق النار على المجني عليه فأرداه قتيلاً في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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