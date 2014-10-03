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لافتات للنور تدعوة لصلاة العيد بالسويس.. والوفد مخالف للقانون

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لافتات للنور تدعوة لصلاة العيد بالسويس.. والوفد مخالف للقانون لافتات للنور تدعوة لصلاة العيد بالسويس.. والوفد مخالف للقانون

لافتات النور بالسويس تدعو لصلاة العيد

شهدت شوارع محافظة السويس صباح اليوم لافتات باعداد كبيرة بالون البرتقالي تدعوا المواطنين لاداء صلاة العيد بساحة الدعوة السلفية بمنطقة أول السور بحي الأربعين بحضور الاستاذ عبد الحميد منصور أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ، وهي المرة الأولي الذى يعلق فيها هذه اللافتات لحزب النور تحمل أسمه وتدعوا المواطنين لصلاة العيد عقب ثورة 30 يونية.

قال على أمين القيادي بحزب الوفد والمتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ أن ما يحدث من حزب النور هو مخالف للقانون ودعاية انتخابية وخلط للدين والسياسة وهو نفس نهج حزب الحرية والعدالة المنحل وجماعة الإخوان الارهابية ، مطالبا الدولة باتخاذ قرارات حاسم ضد كل من يحاول اعادة الاسلايب القاديمة مرة أخرة وأقحام الدين فى السياسة خاصة وأننا مقبلون على انتخابات برلمانية.

أضاف أمين فى تصريحات صحفية أنه يدعوا الدولة وكافة اجهزتها التنفيذية بالتعامل بقوة القانون مع اى دعاية بشكل ملتوي لادخال الدين فى السياسة مرة أخري وهو سبب الازامات التى تعيشها الان من ظهور متطرفين أستغلتهم الجماعات الارهابية الممثلة فى الاخوان وانصارهم من الاحزاب الدينية بتحالف دعم الشرعية الأرهابي بوهم أن الثورة الشعبية فى 30 يونية هو أنقلاب على الاسلام.

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