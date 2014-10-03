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فرح يتحول إلي مآتم بالمنيا بعد مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

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فرح يتحول إلي مآتم بالمنيا بعد مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ فرح يتحول إلي مآتم بالمنيا بعد مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

أرشيفية

تحول فرح بمدينة المنيا إلي مأتم بعد مصرع طفل بطلق ناري علي يد أحد المدعوين أثناء قيامه بإطلاق النيران من سلاح بحوزته ابتهاجا بالعرس.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بمصرع محمود محمد مدبولي 9سنوات طالب مقيم حي البساتين بسؤال والده32 سنة غفير نظامي بالمركز اتهم عمر يس محمد 18 سنة عامل بإصابة نجله بطلق ناري خرج من سلاح بحوزته أثناء قيامه بالاحتفال بالعرس تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

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