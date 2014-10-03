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بالصور.. أمن بورسعيد يحبط ترويج كميات من الأسلحة النارية والبيضاء أثناء العيد

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بالصور.. أمن بورسعيد يحبط ترويج كميات من الأسلحة النارية والبيضاء أثناء العيد بالصور.. أمن بورسعيد يحبط ترويج كميات من الأسلحة النارية والبيضاء أثناء العيد

أحبطت مديرية امن بورسعيد مخطط لأحد محلات بيع الأسلحة لترويج كميات من الاسلحة النارية والبيضاء والرادع الشخصى و الصواعق على الشباب والصبية اثناء عيد الأصحى المبارك مما كادت ان تسبب الي مشاكل اجتماعية و صراعات بالمدينة الباسلة.

و كانت تحريات العميد خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة بمديرية امن بورسعيد قد توصلت الي معلومات تفيد الى اعتزام احد محلات بيع “ادوات الصيد” بيع وترويج كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة وكميات من الأسلحة البيضاء الحادة و الصواعق والرادع الشخصى على الشباب والصبية اثناء عيد الأضحى المبارك مستغلين فى ذلك اقبال الصبية والشباب على مثل هذة السلع اثناء الأعياد .

تم اعداد مأمورية برئاسة العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد والرائد احمد سمير – وكيل القسم حيث تم مداهمة المحل المذكور والكائن بشارع ممفيس نطاق قسم الشرق وقد اسفر ذلك عن ضبط كميات من الطبنجات التى تطلق طلقات صوتية مزودة بخرز تحدث اصابة “ممنوع تداولها” .

و تم ضبط كميات من الخناجر كبيرة الحجم والمطواة الحادة “سوستة” وكذا عدد من الصواعق الكهربائية والعصا الحديدية والرادع الشخصى.

وقد امر اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة .. وكلف قسم الرخص بمديرية امن بورسعيد بمراجعة موقف المحل المشار الية ومدى مطابق السلع المتواجدة بالمحل بما هو ثابت بالدفاتر والعرض .

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