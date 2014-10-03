مصرع وإصابة 21 فى حوادث متفرقة بالفيوم

لقى 2 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون فى حوادث مختلفة بالفيوم، تم نقل الجثث للمستشفى العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء الشافعي حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة باستقبال قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام 3 جثث هامدة و18 مصابًا في 5 حوادث متفرقة.

لقي أحمد خالد 20 سنة مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بحي الصوفي بمدينة الفيوم ، وأصيب الطفل إسلام سيد خميس بطلق ناري بطريق الخطأ أثناء نقل جهاز عروس بقرية الإعلام بمركز الفيوم ، وأصيبت أنهار حميدة 50 سنة وعبد الحفيظ جمال 22 سنة بطلقات نارية في مشاجرة بطامية .

لقيت فايزة شعبان محمد 40 سنة مصرعها في حادث سير بطريق الفيوم – القاهرة ، أسفر الحادث عن إصابة كل من سلمي رجب ثابت 20 سنة ورمضان سعيد علي 54 سنة .

ولقي الطفل زياد أحمد عبد المعطي 8 سنوات مصرعه في حادث سير أسفر عن إصابة 13 آخرين وهم إفراج عبد السلام عطا الله 33 سنة – بطة عبد الكريم عطا الله 20 سنة – محمود أحمد محمود 35 سنة – يوسف علي رمضان 7 سنوات – خميس سيد 29 سنة – سعدية رمضان 49 سنة – يارا محمد عبد العاطي 8 شهور – محمد عبد العاطي محمد 20 سنة – قمرة علي 20 سنة – شهد خميس 6 سنوات – سيد خميس 4 سنوات – رتاج خميس سنة واحدة – عبد المنجي حميدة مراد 40 سنة .

تم تقديم الإسعافات اللازم للمصابين بإشراف الدكتور محمد نادي وكيل المستشفي ، وصرحت النيابة بدفن الجثث بعد مناظرتها طبيا لتحديد أساب الوفاة وأمرت بندب المهندس الفني لمعاينة حوادث السير وتحديد أسبابها وتولت التحقيق .