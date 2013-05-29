سفير فلسطين يغادر إلى بيروت لبحث مشكلات النازحين من سوريا

كتب : حسن حسين منذ 21 دقيقة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية متجها إلى بيروت فى زيارة للبنان تستغرق 4 أيام، فى إطار تحرك فلسطينى لبحث مشكلات الفلسطينيين النازحين من سوريا.

كان زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير قد عقد اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية في دمشق وعدد من المسؤولين السوريين لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وكيفية تخفيف المعاناة عنهم، والجهود التي تبذل من أجل تحييد المخيمات من الصراع الدائر والحفاظ على خصوصيتها.

يذكر أن العشرات من الفلسطينيين النازحين من سوريا تظاهروا الأسابيع الماضية أمام مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للمطالبة بمساواتهم مع اللاجئين السوريين المتواجدين في مصر، وتسجيلهم بالمفوضية العليا للاجئين وطالبوا بدور أكبر للسفارة الفلسطينية بالقاهرة..