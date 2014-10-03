تزايد فرص صلاح في الدخول لقائمة تشيلسي أمام أرسنال

تزايدت فرص محمد صلاح الدولي المصري جناح تشيلسي في الدخول بقائمة فريقه أمام أرسنال بالجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وكان صلاح ضمن قائمة تشيلسي لمواجهة سبورتنج لشبونة بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشارك لدقائق قليلة.

وأكد جوزيه مورينيو في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة على استمرار غياب راميريز وديديه دروجبا عن قائمة الزرق أمام أرسنال.

وهو ما يعزز وجود صلاح في قائمة تشيلسي، مثلما حدث في دوري أبطال أوروبا.

ولعب صلاح في مواجهة أرسنال الموسم الماضي وسجل هدفا في فوز تاريخي بسداسية نظيفة.

وعلق مورينيو على النتيجة الكبيرة اليوم قائلا: "6-0 نتيجة تحدث كل 50 عاما وما حدث في الماضي هو مجرد ذكريات، المباراة صعبة أمام فريق جيد".