سباق تدريب الزمالك - البرتغالي باتشيكو يقفز للمركز الثاني

في ظل الأسماء الكثيرة التي تم عرضها على الزمالك لتدريب الفريق الأول في الموسم الجاري، يقدم FilGoal.com متابعة لموقف كل المدربين الأجانب من الزمالك.

- بات هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني في سباق تدريب الزمالك له الأفضلية عن كل الأسماء الأخرى المرشحة ويبقى المفاوضات حول المقابل المادي.

وإن كان البعض حذر مسؤولي الزمالك من التفاوض مع المدرب المخضرم نظرا لتراجع مستواه خاصة مع فريق الوصل وتحقيقه نتائج سلبية.

كوبر يطلب 70 ألف دولار والزمالك وضع حدا أقصى 40 ألف دولار.. والمفاوضات جارية.

- البرتغالي جيمي باتشيكو يحل في المركز الثاني ويفضله عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الزمالك بسبب تقاضيه راتب قليل بقيمة 30 ألف دولار.

باتشيكو مدرب برتغالي منذ 1993 ودرب الشباب السعودي هو الفريق العربي الوحيد الذي تعامل معه ثم انتقل للصين لتدريب بيكين جوان من 2011 وحتى 2013.

- الصربي ميلوفان رايفاتش ينافس بقوة خاصة أن لديه سيرة ذاتية قوية بتدريبه منتخب غانا في كأس العالم 2010 ووصوله لربع النهائي.

رايفاتش لايمانع تدريب الزمالك ويعمل حاليا مديرا فنيا للاتحاد الغاني لكرة القدم.

- أما عن البرتغالي دوراتي فقد بات متراجعا في حسابات مسؤولي الزمالك لضعف سيرته الذاتية.

- وخرج فيليب تروسيه من حسابات الزمالك تماما لأسباب تتعلق بطلبه طاقم فرنسي ووضع شروط تعيجيزية لرفضه العمل في الشرق الأوسط.