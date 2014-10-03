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لأول مرة الموريتانيون يعملون الجمعة بعد تبديل العطلة الأسبوعية

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توجه الموريتانيون، الجمعة، لأول مرة إلى العمل بعد تبديل العطلة الأسبوعية.

واعتبرت الموريتانية أن قرار تبديل العطلة الأسبوعية «يخدم عجلة التنمية ويدفع المؤسسات الاقتصادية إلى التناغم مع نظيرتها الدولية التي تشتغل يوم الجمعة».

ومن المقرر أن يستمر العمال 4 ساعات من يوم الجمعة، فيما يكون يوما السبت والأحد عطلة رسمية.

ويقول بعض علماء الدين إن القرار سيساعد في الإقبال على صلاة الجمعة التي كانت تصادف يوم عطلة أسبوعية كان الكثيرون يتخذونه للسفر والراحة.

وتقام صلاة الجمعة في موريتانيا في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

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