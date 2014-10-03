النجمات اجتمعن على الأناقة في باريس، وفي مقدّمتهن إليسا!

عدد كبير من النجمات كان حاضراً في باريس، من أرجاء العالم كافّة، من أجل متابعة أحداث أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة، ولمشاهدة أحدث إبداعات المصمّمين ودور الأزياء لموسم ربيع وصيف 2015. وقد كان الحضور في هذا الموسم لافتاً بالأناقة والعصرية، حيث رأينا نجماتنا المفضّلات وقد اخترن أجمل الملابس وأكثرها تميّزاً.

ومن بين اللواتي تألقن في هذا الموسم المطربة اللبنانية إليسا، التي حضرت عرض مواطنها اللبنانيّ Elie Saab. وقد ارتدت لهذه المناسبة فستاناً من تصميمه، باللون الخمريّ، مع اكسسوار متماثل. ومن اللواتي لفتن نظرنا أيضاً بأناقتهن المغنية السمراء Ciara، التي اختارت ملابس أنيقة وكلاسيكيّة مع لمسات من العصرية، وكذلك عارضة الأزياء ذات الأصول المصريّة Elisa Sednaoui، التي كانت خياراتها شبابية ورائعة، وتمثّلت بملابسها في عرض Chanel. Kim Kardashian أيضاً أثبتت أنها كانت من الأنيقات اللواتي أحسنَّ اختيار إطلالاتهن، خصوصاً إطلالتيّ عرض Balmain، وLanvin. والصفّ الأوّل لدى دار Dior كان له نصيبه من الأناقة أيضاً، بوجود الممثلتين Marion Cotillard، و Dakota Fanning.

حضور دار Louis Vuitton كان رائعاً، بمستوى العرض نفسه؛ وأكثر من تألّق فيه: Selena Gomez، وMichelle Williams وكلاهما اختارتا ملابس من تصميم الدار، فيما لوّنت الأختان Hilton الصف الأول لدار Valentino بألوان ربيعيّة قويّة، وبدتا مشرقتين ومميّزتين. أمّا الصفّ الأول لدار miu miu فقد تميّز بالهدوء والرومانسيّة، وكانت خيارات النجمات هادئة وناعمة، ومنهن: Shailene Woodley، و Nicola Peltz.

ما رأيك بأناقة النجمات في باريس؟ وأسلوب مَن أعجبك أكثر في الأناقة؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.



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