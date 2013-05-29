اليابان تقدم مساعدة رمزية للاجئي سوريا في تركيا اشتملت 9 حاويات لغسل الأواني

كتب : الأناضول منذ 7 دقائق

شهدت مدينة "مديات"، بمحافظة مردين التركية، اليوم، مراسم تسليم منظمة الهجرة العالمية، 9 حاويات لغسل الأواني، للاجئين السوريين، بتبرع من الحكومة اليابانية.

ووجه مسؤول بعثة منظمة الهجرة العالمية "شيفي ميري سيث"، في كلمته، شكره للحكومة والشعب التركيين، لحسن الضيافة والكرم الذين أبدوه، لدى استقبالهم اللاجئين السوريين على أراضيهم، منذ بداية الأزمة قبل عامين، كما أعرب سيث عن سعادته لقيام الحكومة اليابانية بتقديم مساعدة رمزية، للتعبير عن دعمها للاجئين السوريين، مشيراً أن المساعدة عبارة عن 9 حاويات لغسالات الأواني.

من جانبه أفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "فؤاد أوكتاي"، في كلمته، أن المساعدات التي تقدمها تركيا للاجئين السوريين، تجري تحت بصر العالم أجمع، موضحاً أن تركيا بها 17 مخيماً للاجئين السوريين، لافتاً إلى قيام الهيئة بتشغيل مخيمي "مردين" و"ملاطيا"، وأن الهدف من الخدمة هو البعد الإنساني.

ولفت أوكتاي إلى وجود 195 ألف لاجيء سوري في المخيمات، و300 ألف آخرين خارج المخيمات، مبيناً أن لديهم الكثير من الإحتياجات الصحية، والتغذية، والتعليمية، والمأوي، موضحاً أن الخدمات المقدمة تجري وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى إمكانية وجود بعض الصعوبات التي يواجهها اللاجؤون الموجودن خارج المخيمات.

وأوضح أوكتاي أن الهيئة أعدت برنامجاً لتطبيقه في المخيمات، وقامت بعرضه على الأمم المتحدة، مبيناً أن البرنامج جاهز للتطبيق منذ شهرين، وأن البرنامج يحاول الجمع بين محتاجي الخدمات ومقدميها، تحت سقف ممنهج.