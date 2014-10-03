محلب يطمئن على الحجاج بعرفات..ووزير الأوقاف: تجهيزات هذا العام غير مسبوقة

أجرى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ قليل اتصالا هاتفيًا مطولا بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للاطمئنان على عملية التصعيد والخدمات المقدمة للحجاج بعرفات وسائر المشاعر، كما أجرى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتصالا آخر بوزير الأوقاف لمتابعة أحوال الحجاج المصريين.

ومن جانبه طمئن وزير الأوقاف كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن حج هذا العام يُعد أفضل مواسم الحج المصرية على الإطلاق ، سواء من حيث مستوى الإقامة ، أم من حيث مستوى الخدمات المقدمة ، أم من حيث الخيام المعدة بالمشاعر ، فلأول مرة في تاريخ الحج المصري تكون خيام جميع البعثات بعرفات – السياحة والتضامن والقرعة – مكيفة ومن هذه النوعية المتميزة ، كما أن وسائل الانتقال والتصعيد كانت مُعدّة ومنظمة تنظيمًا جيدًا ، مما أدى إلى إنهاء عملية التصعيد في سهولة ويسر ووقت قياسي ، ونسأل الله القبول وأن يتم ما بقي من المناسك على خير .