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ضبط 3 أشخاص قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيرة للإخوان بالمنوفية

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ضبط 3 أشخاص قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيرة للإخوان بالمنوفية ضبط 3 أشخاص قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيرة للإخوان بالمنوفية

المتهمين

تمكنت قوات الشرطة بالمنوفية، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أشخاص من أنصار جماعة الاخوان عقب فض مسيرة إخوانية بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع ومحاولة قطع الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية واعاقة حركة المرور.

تظاهر نحو 30 شخص من أنصار جماعة الاخوان بالطريق الزراعى السريع ( القاهرة – الإسكندرية ) أمام قرية طوخ طنبشا بالمخالفة لقانون التظاهر مرددين هتافات مناهضة للدولة وإعاقة حركة المرور بالطريق .

وبإنتقال قوات الامن تم تفريق المتظاهرين فور وصول قوات الشرطة وتمكنت القوات من ضبط بعض المشاركين حمزة . ع . ش 19 سنة طالب بجامعة المنوفية ومقيم طوخ طنبشا دائرة المركز وحلمى . م . أ . د 30 سنة مشرف بشركة افنشاءات الهندسية بالإسكندرية ومقيم نفره – دائرة المركز ومحى . ع . أ 31 سنة مهندس إتصالات ومقيم كفر هلال – دائرة المركز .

وضبط بحوزتهم 4 هاتف محمول والسيارة رقم 41323 ملاكى المنوفية ملك الثالث وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19478 جنح مركز بركة السبع لسنة 2014م .

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