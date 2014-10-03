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بالصور.. القوات المسلحة توزع 2 طن لحوم علي الأسر الفقيرة بالمنوفية

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بالصور.. القوات المسلحة توزع 2 طن لحوم علي الأسر الفقيرة بالمنوفية بالصور.. القوات المسلحة توزع 2 طن لحوم علي الأسر الفقيرة بالمنوفية

توزيع 2 طن لحوم من القوات المسلحة علي الأسر الفقيرة بالمنوفية

قامت محافظة المنوفية ، صباح اليوم الجمعة، بتوزيع 2 طن من اللحوم مقدمة من القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتعليمات المشير عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتوزيع الاضاحي علي 100 ألف أسرة فقيرة علي مستوي الجمهورية بواقع 2 كيلو لحم لكل أسرة .

وأكد الدكتور أحمد فوزي، محافظ المنوفية، أن الدولة تقدم كل الدعم لمحدودي الدخل كما تعمل علي توفير السلع التموينية وأن عددا ليس بالقليل من اهالي المحافظة سوف يستفيد من الدعم المقدم من القوات المسلحة كمنح من لحوم أضاحي العيد مشيرا الي ضرورة وصول الدعم لمستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعي لكل أسرة بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية والادارات التابعة لها .

وأوضح المحافظ أن الشئون الإجتماعية بالمنوفية أعدت كشوفا بأسماء الحالات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والتي تستحق الدعم المقدم من الدولة .

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