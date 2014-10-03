حالة إغماء في "ستار أكاديمي" وهيلدا تغازل كاظم على المسرح

لم ينفع غناء فتاة مشجعة للمشترك اللبناني علي شداد، ولا إصابة فتاة أخرى بحالة إغماء في الستوديو دون خروجه من المنافسة في البرايم الرابع من برنامج "ستار اكاديمي". فرغم الشعبية التي يملكها علي والتشجيع الذي حظي بها بفارق كبير عن باقي زملائه، ورغم التطور الذي طرأ على ادائه ليلة امس، إلا أن مشواره في الأكاديمية انتهى.

حالة حزن شديد سادت على مشجعي علي، وكان هناك تخوف من حدوث إشكال بعد خروجه، إلا أن ذلك لم يحصل ومرّ البرايم الرابع على سلام. وعبرت ام علي لـ"سيدتي نت" عن حزنها الشديد لخروجه، على أمل أن يبدأ مشواره الجديد خارج الأكاديمية، وهي لعبة وانتهت.

تواضع كاظم

وبالعودة إلى أجواء البرايم الذي أحياه قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي خطف قلوب الفتيات بإطلالته، ولم تتمالك مقدمة البرنامج هيلدا خليفة عن إبداء إعجابها بالقيصر التي قالت له على الهواء :"أنت اكثر فنان يملك كاريزما رأيته في حياتي".

بعد انتهاء وصلته الغنائية الثانية التي قدم خلالها أغنية "الليلة احساسي غريب" مع الطالب الكويتي عبد السلام الزايد وقبل عودته إلى الكواليس قام القيصر بإلقاء التحية على لجنة التحكيم والسلام عليهم بيده، وحصل كلام بينه وبين الياس الرحباني. ولعله الفنان الوحيد الذي يقوم بهذه الخطوة وهذا يظهر مدى تواضعه رغم فنه وخطوته لا يقوم بها اي فنان آخر.

كاظم أشاد بالأكاديميّة، التي تمنح المواهب الشابة فرصة الإنطلاق في عالم الفنّ، ناصحاً الطلاّب بالإستفادة من خبرات الأساتذة، كما هنّأ الجمهور بعيد الأضحى المبارك، وتمنّى السلام للشعب العراقي، ولكلّ الشعوب العربيّة.

تشجيع كبير للبنانيين

لا يزال التشجيع الأقوى والكبير في الستوديو للمشتركين اللبنانيين، إيلي وريتا وليا، واشاد الجمهور بحضور ليا مخول التي قدمت لوحة أغنية "Single ladies"، لتتمشّى الطالبة اللبنانيّة ريتا سليمان على درب النجوميّة ضمن لوحة ال"Segways" وأغنية "لمّا بمشي ع الرصيف"، كما قدّم ايلي ضمن الفقرة الطربية مع ليث أبو جودة من فلسطين، وريان عبد الرحمن من السعوديّة ميدلي أغنيتي "لمّا بدا يتثنّى، وزارني المحبوب".

أهالي الطلاب اللبنانيين موجودين في الستوديو فلوحظ وجود والد ليليا وشقيقها الذان أتيا من فرنسا مع بدء موسم "ستار أكاديمي" لتقديم الدعم لليليا، كذلك حضرت والدة ايلي التي تدعمه منذ البرايم الأول ومعه أقربائه. أما شقيقة ريتا فتخوض تظاهرة في كل حلقة لأجل شقيقتها وتحرض على تأمين مكان الحضور من أجل تقديم الدعم والمؤازرة لريتا. ويمكن القول أن مواهب اللبنانيين الثلاثة بارزة وواضحة هذا العام وسرت أقاويل بين الجمهور بتوقع أ يكون اللقب للبناني هذا العام وتحمله ريتا مخول، فهل تصدق توقعات الجمهور؟

واشاد الحضور بصوت كنزة مرسلي من الجزائر التي أدت "لولا الملامة" مع ابتسام تسكت من المغرب، وتساءل الكثيرون لماذا تعطى أغنية طربية لابتسام وصوتها لا يسمح بذلك؟ كما انتقد البعض لباسها وفستانه الشفاف.

في مراتب التوب 5 هذا الأسبوع، دخل مينا السباق في المرتبة الخامسة، فيما حافظت ليا على المرتبة الرابعة. كما تراجعت غادة من المرتبة الثانية الى المرتبة الثالثة، وتقدّم إيلي من المرتبة الخامسة الى الثانية، وتصدّر اللائحة محمّد شاهين، الذي نال جائزة السفر الى دبي.

في ختام السهرة، غادر الطالب اللبناني علي شداد بتصويت الطلاّب الذين أعطوا 7 أصوات لدعاء و5 أصوات له. أمام تصويت الجمهور، فجاء بنسبة 36.28% لاسماعيل مناسترلي، و33.46 لعلي، و30.26 لدعاء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"