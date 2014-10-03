آن هاثاواي: الشهرة أفسدت حياتي

برغم أنّ الممثلة العالمية Anne Hathaway تُعتبر من أنجح النجوم وحاصلة على جوائز عالمية مثل: Oscar وEmmy وGolden Globe، فهي تؤكّد أنّ الشهرة أفسدت حياتها لوقت طويل.

وفي تصريح جديد لها، قالت Anne إنّها لم تستطع تحمّل الشهرة وبقائها تحت الأضواء، مشيرة إلى أنّ ذلك دفعها إلى التوتّر، برغم محاولة البعض التخفيف عنها والطلب إليها التصرّف على طبيعتها، إذ إنّها لم تكن تعرف طبيعتها كيف كانت، كما لم تكن تدري كيفية التصرّف، ما أفسد حياتها.

وأضافتAnne ، البالغة من العمر 31 عاماً، لمجلة " Elle"، أنّ كلّ ما أرادته بعد أعوام النجاح، وكلّ ما تعلّمته أيضاً هو أنّها بحاجة إلى الراحة بعد سنوات العذاب، ثمّ قالت: "عندما كنت صغيرة وتحت الأضواء وأكافح كي أجد نفسي كان العذاب مغرياً...أمّا اليوم فأنا أجعل من المجهول رائعاً وأشعر دائماً بأمان".

وفي حديث عن علاقتها بزوجها Adam Shulman، بعد عامين من الزواج، قالت الممثلة إنّها شعرت عند الزواج كأنّ جزءاً من شخصيّتها كان لم يستعمل بعد، في وقت لم يكن ذلك ليمنعها من طرح نفس السؤال دائماً، وهو: "إلى متى سيستمرّ زواجنا؟". لكنها أكّدت أنّها عندما تنسى أمر التوتر تستمتع بحياتها كثيراً.

يُذكر أنّ النجمة Anne Hathaway تصوّر الآن فيلمها الجديد "Interstellar" بمشاركة كلّ من Matthew McConaughey وJessica Chastain، ومن المتوقّع عرضه في 7 تشرين الثاني 2014.

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