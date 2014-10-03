ماذا يقول منتج مسلسل هيفا المؤجّل عن حقيقة عرضه في رمضان المقبل؟

أكدت مصادر إعلاميّة أنّ المنتج محمد فوزي سيستأنف تصوير مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفا وهبي وحسن الرداد وأمينة وسعيد طرابيك.

وأكدت المصادر أن المخرج حدّد موعداً لتصوير العمل بعد إجازة عيد الأضحى، وهو ما تم إبلاغ هيفا به مؤخراً بحسب المصادر.

"سيدتي نت" حاولت معرفة الحقيقة من المنتج نفسه، إلا إنه لم يفدنا بشيء، ولم يؤكد الخبر أو ينفه، واكتفى بالقول إنه تحدث في أمر هذا المسلسل كثيراً.

يذكر أن مسلسل"مولد وصاحبه غايب" للمخرجة شيرين عادل كان من المفترض أن يعرض في رمضان قبل الماضي، إلا انه تأجّل وهو ما اضطر هيفا للدخول لتصوير مسلسل أخر وهو "كلام على ورق" مع المخرج محمد سامي وعرض في شهر رمضان الماضي.