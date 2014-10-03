أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وحدات الجيش العراقي ترسل قواتها لاستعادة السيطرة على ” الضلوعية وهيت “

Google+ Print
وحدات الجيش العراقي ترسل قواتها لاستعادة السيطرة على ” الضلوعية وهيت “ وحدات الجيش العراقي ترسل قواتها لاستعادة السيطرة على ” الضلوعية وهيت “

ارشيفية

ارسلت قوات الجيش العراقي وحداتها العسكرية وقواتها الخاصة لاستعادة السيطرة على ناحية ” الضلوعية ” الواقعة شمال بغداد و” قضاء هيت ” من أيدي مسلحي داعش الإرهابي .

وذكرت ( سكاي نيوز ) نقلا عن مصدر في قيادة صلاح الدين اليوم الجمعة قوله – إن بغداد أرسلت وحدات من القوات الخاصة ووحدات النخبة لاستعادة السيطرة على الضلوعية وطرد المسلحين الذين يحاصرونها منذ أكثر من 3 أشهر .

من جهته،قال مصدر عسكري عراقي ” إن القوات المسلحة تسعى حاليا إلى استعادة السيطرة على هيت وذلك بعدما دخلها مسلحو تنظيم الدولة الإرهابي.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق أن 17 عنصرا من قوات الأمن بالإضافة إلى 40 مسلحا من تنظيم الدولة قتلوا في هجومين منفصلين بمحافظة الأنبار.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل