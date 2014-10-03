وحدات الجيش العراقي ترسل قواتها لاستعادة السيطرة على ” الضلوعية وهيت “

ارسلت قوات الجيش العراقي وحداتها العسكرية وقواتها الخاصة لاستعادة السيطرة على ناحية ” الضلوعية ” الواقعة شمال بغداد و” قضاء هيت ” من أيدي مسلحي داعش الإرهابي .

وذكرت شبكة ( سكاي نيوز ) الإخبارية نقلا عن مصدر في قيادة صلاح الدين اليوم الجمعة قوله – إن بغداد أرسلت وحدات من القوات الخاصة ووحدات النخبة لاستعادة السيطرة على الضلوعية وطرد المسلحين الذين يحاصرونها منذ أكثر من 3 أشهر .

من جهته،قال مصدر عسكري عراقي ” إن القوات المسلحة تسعى حاليا إلى استعادة السيطرة على هيت وذلك بعدما دخلها مسلحو تنظيم الدولة الإرهابي.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق أن 17 عنصرا من قوات الأمن بالإضافة إلى 40 مسلحا من تنظيم الدولة قتلوا في هجومين منفصلين بمحافظة الأنبار.

أ ش أ