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أقدم وصفات الشعر لأفضل النتائج

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أقدم وصفات الشعر لأفضل النتائج أقدم وصفات الشعر لأفضل النتائج

الجمعة 03-10-2014 14:27

بالتأكيد سيمر عليك الوقت الذي تشعرين فيه بأن شعرك أصبح خفيفاً بعد أن كان ثقيلاً، وأن ملمسه أصبح جافاً بعد أن كان رطباً، وأن بريقه اختفي بعد أن كان لامعاً، فما السبب؟
تتعدد أسباب مشاكل الشعر لتشمل المياه الساخنة، ومستحضرات تصفيف الشعر، والشامبوهات الغنية بالمواد الكيميائية، والعوامل الجوية، وتغير الهرمونات بالنسبة للمراهقات، وغيرها.
وعلى الرغم من أنه لا توجد طريقة أو وصفة قد تخلصك من مشاكل الشعر نهائياً وعلى الفور، إلا أن هناك الكثير من الحلول لمحاولة التقليل من هذه المشاكل لاستعادة الشعر الصحي بالتدريج، ولعل الحل الأمثل للتقليل من مشاكل الشعر هو استعادة الوصفات القديمة التي لطالما اعتمدت على المكونات الطبيعية الفعالة الخالية من الأضرار والمضمونة في النتائج.

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إليك أفضل قناع لتغذية الشعر وإصلاحه:
المكونات:
•2 صفار بيضة.
•ملعقة من زيت الزيتون.
•ملعقة من العسل.
•ملعقة من الزبادي.
•ملعقة من حمام الزيت.
الطريقة:
1.اخلطي المكونات في الخلاط الكهربائي لضمان الحصول على مزيج متجانس.
2.ابدئي بوضع المزيج على أطراف الشعر وخصلاته مع الابتعاد عن فروة الرأس؛ لأن البيض يمكنه أن يسبب البكتيريا على فروة الرأس.
3.غطي شعرك بالغطاء البلاستيكي لمدة ساعة، ثم انزعيه واتركي شعرك ليجف في الهواء لمدة نصف ساعة أخرى.
4.اغسلي شعرك بالشامبو ولا تنسي البلسم أيضاً.
5.كرري هذا القناع مرة أسبوعياً، وتأكدي أن البيض يستطيع إصلاح شعرك خلال شهرين مع المداومة والاستمرارية.

 

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