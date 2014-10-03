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ضبط إخوانيين بحوزتهما زجاجة بنزين لإشعال النيران بماكينات الصراف الآلى بالمنوفية

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ضبط إخوانيين بحوزتهما زجاجة بنزين لإشعال النيران بماكينات الصراف الآلى بالمنوفية ضبط إخوانيين بحوزتهما زجاجة بنزين لإشعال النيران بماكينات الصراف الآلى بالمنوفية

المتهمين

تمكنت مباحث شبين الكوم اليوم، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على عضوين بالإخوان ووبحوزتهما زجاجة بنزين بقصد إشعال النيران بماكينات الصراف الألى وبعض المنشآت الحيوية. 

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بضبط كل من السيد .ع . ج .. سن 28 عامل ؛ بلال . م . م سن 25 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيمان دائرة مركز شبين الكوم .. حال إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات ) قيادة الأول وسيرهما بشارع كلية التربية بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم وبحوزتهما ( زجاجة بداخلها مادة البنزين – عدد 3 هاتف محمول ) بقصد إشعال النيران بماكينات الصراف لألى وبعض المنشئات الحيوية بدائرة القسم لإحداث حالة من الفوضى بتحريض من المدعو/ أ.أ.أ .. المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية .. المفرج عنه في بعض القضايا.

بمواجهة المتهمان إعترفوا بإتفاقهما مع المحرض على حرق ماكنتى الصراف الألى بسور مبنى إدارة الجامعة .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13892 جنح قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2014م.

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