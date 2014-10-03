القبض على عضوين بالإخوان بتهمة التحريض على العنف بالمنوفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية بالتعاون مع الأمن الوطنى القبض على عضوين بالإخوان لتورطهم فى أعمال التحريض والمشاركة فى أحداث العنف.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بضبط المدعو / أحمد .ص . أ . سن 57 طبيب أسنان ومقيم البر الشرقى .. بمدينة شبين الكوم بحوزته ( برطمان بلاستيك شفاف بداخله كمية البلى – كتاب بعنوان ” نور الإسلام ” – قناع وجه بلاستيك – عدد “4″ إستيكر مدون عليها أغيثوا غزة – عدد “8″ إستيكر مدون عليها غزة رمز العزة – عدد 2 هاتف محمول) تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6299 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2014م .

فى الوقت ذاته تم ضبط المدعو/ طه . ح . ا . ب .. سن 35 عامل ومقيم شارع البساتين – العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم .. المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 55 أحوال قسم شبين الكوم .