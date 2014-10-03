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قومي المرأة: استمرار عمل مكتب الشكاوى وتكليف المستشارة أمل عمار بالإشراف عليه

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قومي المرأة: استمرار عمل مكتب الشكاوى وتكليف المستشارة أمل عمار بالإشراف عليه قومي المرأة: استمرار عمل مكتب الشكاوى وتكليف المستشارة أمل عمار بالإشراف عليه

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة السابق والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة والدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري.

وأكدت تلاوي في تصريحات اليوم /الجمعة/ على هامش الاجتماع – أن المجلس قرر استمرار عمل مكتب شكاوى المرأة الذي يعتبر من أهم المكاتب بالمجلس باعتباره حلقة الوصل المباشرة بين المجلس والمرأة المصرية ، وذلك بالرغم من وقف معونة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمجلس منذ عدة سنوات .. مشيرة إلی أن المجلس سيقوم بالاتصال بالأجهزة المعنية بالدولة لتوفير نفقات استمرار المكتب في عمله.

وأشارت إلی أن المجلس قرر تكليف المستشارة أمل عمار بالإشراف على نشاط المكتب في إطار عمل الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس.

وفيما يتعلق بدور المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة .. أكدت السفيرة مرفت تلاوي أن لجنة المشاركة السياسية بالمجلس سوف تقوم بتنظيم برنامج تدريبي لتأهيل السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمجلس.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل لجان المجلس حيث تم بحث الأنشطة المرتبطة بها في عدد من القرى في الفيوم وأسيوط والبحيرة والفيوم والجيزة.

أ ش أ

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