عبد النور: استيراد 51 ألف رأس أبقار و3700 جمال حية و30 ألف طن لحوم لتغطية احتياجات عيد الأضحى

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ، أن الموافقات الاستيرادية التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لإستيراد الحيوانات الحية خلال هذا العام تضاعفت بكثير عن السنوات الماضية

وقال فى بيان للوزارة اليوم الجمعة - إنه تم استصدار موافقات بيطرية لاستيراد نحو 51 ألفا و 314 رأسا من الابقار الحية و 3700 رأس من الجمال الحية خلال شهر أغسطس الماضي بينما بلغ إجمالي موجودات شهر أغسطس الماضي من اللحوم 173 ألفا و 70 طنا لتغطية موسم عيد الاضحي المبارك منها 30 ألفا و 10 أطنان من اللحوم المستوردة و 143 ألفا و 60 طنا من اللحوم المحلية .

ومن ناحية أخرى .. أشار الوزير إلى أن حركة الصادرات والواردات بمنفذ قسطل – أشكيت البرى بين مصر والسوادن تسير بشكل جيد ومتميز وذلك منذ إفتتاحه نهاية شهر أغسطس الماضى ، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المؤانى البرية والجانب السوادنى بما يضمن إنسياب حركة التبادل التجارى وسهول إنتقال السلع والمنتجات بين البلدين فى أسرع وقت

وأوضح منير فخري أن إفتتاح معبر قسطل – أشكيت يعد أحد المنافذ المهمة للصادرات المصرية إلى السوق السوادنية بل وإلى الأسواق الإفريقية حيث ترتبط السودان بشبكة طرق برية منفتحة على معظم دول شرق ووسط إفريقيا وهو ما يزيد من فرص إستفادة المنتجات المصرية من الوصول إلى مختلف الأسواق الإفريقية براً وكذا تسهيل حرية إنتقال الإستثمارات المشتركة ،مشيراً إلى أن إفتتاح باقى المعابر خلال المرحلة المقبلة سيسهم فى إحداث رواج وإنتعاش لعدد كبير من القطاعات المصرية المصدرة إلى السوق الإفريقي .

وأضاف عبد النور أن إجمالى الصادرات المصرية للجانب السوادنى التى عبرت منفذ قسطل – أشكيت خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى نهاية سبتمبر الماضى بلغت 205 الأف و 649 طنا من الخضر والفاكهة منها الرومان والفراولة بينما تنوعت الواردات من السوادن ومنها 68 ألفا و 202 طن من اللحوم المبردة و 253 رأسا من الماشية و60 طنا من السمسم و8 أطنان من العدس و15 طنا من الحناء و 49 طنا من الموز و 14 ألف طن من قصاصات الورق .

ومن جانبه .. أكد المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قامت بتدريب وإعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصصة وكذا تجهيز المكاتب الإدارية ووحدات الإعاشة لإنهاء الأعمال بالمنفذ وكذا وضع الترتيبات اللازمة لنقل العينات من المنفذ إلى المعمل المختص .

وأوضح أن الهيئة حريصة على تقديم الخدمة المتميزة لمجتمع المستثمرين والتجار في البلدين ، وذلك من خلال مجموعة من المعامل المعتمدة لإجراء عمليات الفحص والاختبارات المعملية المختلفة لكافة المنتجات والسلع طبقاً للمواصفات المصرية القياسية، وكذا تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والسوداني الخاصة بالفحص المسبق قبل الشحن والتي تصب في مصلحة وسهولة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة تمتلك شبكة معلومات تربط جميع الفروع العاملة فى مختلف الموانىء والفروع الداخلية بالفرع الرئيسى من خلال خطوط بيانات تختلف سرعاتها باختلاف الموقع، وهو ما يحقق تسهيل الاجراءات دون الاخلال بأحكام الإجراءات الرقابية طبقا لأحكام القانون ، لافتا الي ان هناك خدمات الكترونية تؤديها الهيئة من خلال مركز خدمات التجارة وذلك لتقديم خدمات اليكترونية والتواصل المباشر مع مجتمع التجارة الخارجية والمجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية ومختلف قطاعات الأعمال ومختلف هيئات الوزارة لتوفير بيانات تفصيلية ودراسات إحصائية عن حركة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً.