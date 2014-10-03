بعد انتقاده لـ«حزب الله» اللبناني.. زياد رحباني يهاجر إلى روسيا

أعلن الفنان اللبناني زياد رحباني، عزمه الرحيل عن لبنان، خلال أيام متجهًا لروسيا، مشيرًا إلى أنه تعرض للكثير من المضايقات الأمنية في الفترة الأخيرة.

ولفت، رحباني إلى أنه من ضمن المضايقات الأمنية التي تعرض لها ماحدث بحفله الموسيقي بالناقورة شهر أغسطس الماضي، حيث التعتيم الإعلامي وعدم نشر أي أخبار عن الحفل، وقيام طائرات إسرائيل بطلعات جوية فوق سماء الحفل.

رحباني قرر الرحيل عن وطنه لبنان قائلًا: عرفت إنه أفضل فِلّ، أو أنه من الأفضل أن يبقى معي مرافقين طيلة الوقت، وهذا ما لم أفعله خلال الحرب.

وذكر خلال حديثه بقناة «الجديد» اللبنانية أنه سيقوم بزيارة لبنان مثل أي مغترب، وأنه يستعد لتقديم مشروع موسيقي جديد بروسيا.

بوجه سيطر عليه الحزن، واصل رحباني حديثه، مستنكرًا قيام جريدة الأخبار اللبنانية بتسريب حديث شخصي له مع رئيس تحريرها، مما جعله يشعر أنه مراقب أمنيًا.

«59 بزيادة» آخر حفل أقامه رحباني بلبنان إلى الآن، انتقد فيه «حزب الله» اللبناني وسياسته، مؤكدًا أنه غير منطقي الاستمرار في الدفاع عن هذا الحزب بعد كل الإخفاقات-على حد قوله-.

" frameborder="0">