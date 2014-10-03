وزيرة القوي العاملة: إضافة 15 مهنة جديدة لمضاعفة فرص العمل

قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة إضافة 15 مهنة جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للمعايير المحددة لها.

وأوضحت الوزيرة ـ في بيان لها اليوم ـ أن المهن المضافة، وهي منظف زجاج نوافذ المباني، وصانع أحذية طبية، ومراقب جودة منتجات، ومشغل آلات صنع المسامير، وحداد أبواب جرارة – زنكو، وتجفيف نباتات طبية، وميكانيكي تغيير زيت مركبات، وميكانيكي فرامل .

كما شملت المهن نساج بسط وجداريات يدوي، وعامل إنتاج في المصانع، وعامل عادي، ومشغل آلة فرز التمور، وعامل تنقية الزيت الخام من الرمل والماء، وصانع منتجات الخوص، وصانع مشغولات يدوية واكسسوارات.

وأكدت الوزيرة أن اجتياز العامل لاختبارات قياس مستوى المهارة شرط أساسي لحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

وقالت عشري “إنها أعطت تعليمات مشددة لمديري مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات بتقديم كل التيسيرات الممكنة للعمالة لحصولهم علي تراخيص مزاولة الحرفة، وقياس مستوي المهارة” .. مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في إعادة تصنيف وتوصيف العمالة في مختلف المجالات، ويضاعف من فرص التحاقهم بفرص العمل المتاحة في الداخل والخارج، ويقطع الطريق على الدخلاء من العمل بمهن وحرف لا يتقنونها بالفعل.

أ ش أ