البيئة: فتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك

تقوم وزارة البيئة بفتح أبواب المحميات الطبيعية للزائرين، خلال عيد الأضحى المبارك وتنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية، توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر ليتم توزيعها على رواد المحميات، بالإضافة إلى توفير الاستعدادات لتأمين زوار المحميات الطبيعية ومنها توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثي البيئة بالمحميات.

وقد قام قطاع حماية الطبيعة بوضع جدول زمني يضمن تواجد باحثي البيئة وأخصائي التوعية البيئية بالمحميات الطبيعية خلال أيام عيد الأضحى لاستقبال الزوار وتوفير برامج التوعية لهم، كما قام القطاع بدراسة أنماط الزيارة خلال فترات الأعياد أشارت نتائجها إلى أن أغلب المواطنين المصريين يفضلون قضاء الأعياد بمحميات وادي الريان بالفيوم ورأس محمد وسانت كاترين بجنوب سيناء، بينما يفضل الزوار الأجانب زيارة محميات وادي الجمال ورأس محمد ونبق بجنوب سيناء.

وتبذل الوزارة العديد من الجهود لدعم وتطوير السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذا إتاحة فرص الاستثمار بها، مما يثمر عن جلب المشروعات الأجنبية ويوفر العديد من فرص العمل.

يذكر أن شبكة المحميات الطبيعية بمصر تبلغ 30 محمية بما يزيد على 15% من مساحة مصر، والتي تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية، ومن المتوقع أن يصل عدد المحميات الطبيعة إلى 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017.

أ ش أ