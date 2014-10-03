أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«المجتمعات العمرانية»: مناوبات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة فى العيد

  • مصر
  • 3
Google+ Print

كلفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالحضور بالتناوب خلال أيام عيد اﻷضحى، لمتابعة أحوال المدينة، وتلقى أي شكاوى للمواطنين والعمل على حلها، فضلاً عن متابعة شركات النظافة، وصيانة المسطحات الزراعية، وشبكات الإنارة، والنقل الداخلي والخارجي.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن، إنه تم تكليف جميع نواب رؤساء اﻷجهزة على مستوى المدن الجديدة، بالعمل بالتناوب خلال فترة اﻹجازة، وإرسال كشوف بأسماء المهندسين والمختصين المناوبين.

وأشار «فهمي» إلى أنه تم التنسيق مع أقسام شرطة المدن ومرفق اﻹسعاف والحماية المدنية لتأمين المنشآت العامة والمواطنين، موضحًا أنه تم توزيع أفراد اﻷمن بكل جهاز على المواقع الحيوية بهذه المدن بنظام الورديات، مع المرور المستمر لمتابعة الحالة اﻷمنية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أنه تم وضع خطط لمواجهة اﻷزمات والكوارث، مشددًا على أنه تم تشديد الحراسات على جميع منشآت اﻷجهزة أيضًا، والتأكيد على المرور على كردون المدن لمنع وقوع أي مخالفات أو تعديات، أثناء إجازة العيد.

وأضاف: «تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل المعدات اللازمة للصيانة، لمواجهة حدوث أي أزمات وسرعة حلها».

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم التنسيق مع جمعية مواطنين ضد الغلاء، وبعض الجمعيات الخيرية بالمدينة بعمل شوادر لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة تصل إلى أقل من السوق بنسبة 40%.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017