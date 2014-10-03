«المجتمعات العمرانية»: مناوبات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة فى العيد

كلفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالحضور بالتناوب خلال أيام عيد اﻷضحى، لمتابعة أحوال المدينة، وتلقى أي شكاوى للمواطنين والعمل على حلها، فضلاً عن متابعة شركات النظافة، وصيانة المسطحات الزراعية، وشبكات الإنارة، والنقل الداخلي والخارجي.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن، إنه تم تكليف جميع نواب رؤساء اﻷجهزة على مستوى المدن الجديدة، بالعمل بالتناوب خلال فترة اﻹجازة، وإرسال كشوف بأسماء المهندسين والمختصين المناوبين.

وأشار «فهمي» إلى أنه تم التنسيق مع أقسام شرطة المدن ومرفق اﻹسعاف والحماية المدنية لتأمين المنشآت العامة والمواطنين، موضحًا أنه تم توزيع أفراد اﻷمن بكل جهاز على المواقع الحيوية بهذه المدن بنظام الورديات، مع المرور المستمر لمتابعة الحالة اﻷمنية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أنه تم وضع خطط لمواجهة اﻷزمات والكوارث، مشددًا على أنه تم تشديد الحراسات على جميع منشآت اﻷجهزة أيضًا، والتأكيد على المرور على كردون المدن لمنع وقوع أي مخالفات أو تعديات، أثناء إجازة العيد.

وأضاف: «تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل المعدات اللازمة للصيانة، لمواجهة حدوث أي أزمات وسرعة حلها».

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم التنسيق مع جمعية مواطنين ضد الغلاء، وبعض الجمعيات الخيرية بالمدينة بعمل شوادر لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة تصل إلى أقل من أسعار السوق بنسبة 40%.