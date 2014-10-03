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وزير التموين: تكثيف الحملات على الأسواق بالعيد

  • مصر
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بدأت وزارة والتجارة الداخلية، الجمعة، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق والمحلات بكل المحافظات، للتأكد من سلامة السلع التي تطرح بالأسواق خلال أيام عيد الأضحى، خاصة في المخازن والثلاجات وأماكن الحفظ، والمرور على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة للتأكد من توافر السلع.

وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في تصريحات له، الجمعة، إنه يتم أيضا تكثيف الحملات على المخابز البلدية المدعمة والطباقي ومخابز القطاع العام، لضمان جودة وتوفير الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائعي خبز الأرصفة، للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، مع المرور الدائم من قبل مفتشي ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز، لحل أي مشاكل تعترض عمليات بيع الأسطوانات المنزلية والتجارية، وتوفيرها للمواطنين والمحلات بالأسعار المقررة.

وأشار حنفى إلى أن هناك خطا ساخنا رقمه «19280» لتلقي شكاوى المواطنين، منوها بأنه سيتم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة والطباقي، التي لم يتم تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة عليها خلال فترة العيد، بحيث تعمل على فترتين صباحا ومساء، لتوفير الخبز للمواطنين، مع متابعة المخابز التي تم تطبيق المنظومة فيها، وسيتم زيادة كميات الدقيق للمخابز والمستودعات على مستوى الجمهورية، وتكثيف الحملات على محلات الذهب والفضة، للتأكد من سلامة المشغولات الذهبية المعروضة ودمغها بالدمغات الحكومية المعتمدة وسلامة الأوزان.

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