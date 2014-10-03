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ضبط أوراق مالية مزورة بحوزة شخصين في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

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ضبط أوراق مالية مزورة بحوزة شخصين في مدينة الخارجة بالوادي الجديد ضبط أوراق مالية مزورة بحوزة شخصين في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

مدير امن الوادى الجديد

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً من العميد صبري غازي مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بضبط أوراق مالية مزورة بحوزة شخصين في مدينة الخارجة.

وتبين قيام حملة أمنية موسّعة داخل المعرض السنوي للسلع الاستهلاكية بمدينة الخارجة بقيادة كلا  معاون مباحث قسم الخارجة  ومعاون مباحث القسم  أسفرت عن ضبط كلا من “الأمير. خ. م   27 سنة، بائع مقيم بمركز طهطا بسوهاج و جمال. ح. م   63 سنة  بالمعاش  مقيم بالخارجة وبحوزتهما ورقة مالية فئة 200 جنيه  مزورة” .

وتم التحفظ على المضبوطات وتكثيف التحريات عن مصدر الأوراق المالية المزورة  وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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