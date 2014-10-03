قوات التحالف تشن غارات جوية على مواقع لتنظيم ” داعش ” بـ” دير الزور ” السورية

شنت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على مواقع تابعة لتنظيم الدولة ” داعش ” في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بينما تتأهب مدينة كوباني على الحدود السورية التركية لمواجهة بين التنظيم ومقاتلين أكراد.

ونقلت شبكة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن شبكة “سوريا مباشر” التابعة للمعارضة قولها – صباح اليوم الجمعة – ” إن طائرات التحالف قصفت مواقع للتنظيم في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي ” مشيرة فى الوقت ذاته إلى الاشتباكات التى تشهدها مدينة كوباني بين القوات البيشمركة الكردية مع مقاتلي تنظيم ” داعش ” الإرهابي .

وعلى صعيد متصل ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، قصفت منطقة اللواء 93، القريبة من بلدة عين عيسى، في ريف الرقة الشمالي ، ولم يذكر مزيد من التفاصيل عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية .

وأضاف أن طائرات التحالف الدولي، قصفت مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، على أطراف مدينة منبج، قرب حلب في الشمال السوري.

وتعد مدينة منبج، أحد أكبر معاقل تنظيم الدولة ” داعش ” ، في ريف حلب الشرقي، ونقطة تمركز، يشن منها التنظيم هجماته.

أ ش أ