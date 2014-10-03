أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طوارىء بـ «صحة بورسعيد» استعداداً لعيد الأضحي

Google+ Print
طوارىء بـ «صحة بورسعيد» استعداداً لعيد الأضحي طوارىء بـ «صحة بورسعيد» استعداداً لعيد الأضحي

وزارة الصحة

أعلنت مديرية الشؤن الصحية بمحافظة بورسعيد عن رفع درجة الاستعداد بمناطق الطوارئ والمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف للعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة وتكثيف الورديات وإعداد فريق طبي سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأي إجازات استعدادا لعيد الأضحي.

كما تم تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقي شكاوى المواطنين بآية حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها والتأكد من توفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا