طوارىء بـ «صحة بورسعيد» استعداداً لعيد الأضحي

أعلنت مديرية الشؤن الصحية بمحافظة بورسعيد عن رفع درجة الاستعداد بمناطق الطوارئ والمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف للعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة وتكثيف الورديات وإعداد فريق طبي سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأي إجازات استعدادا لعيد الأضحي.

كما تم تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقي شكاوى المواطنين بآية حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها والتأكد من توفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة.