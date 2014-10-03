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هيئة المواصفات والجودة تنشىء لجنة وطنية فنية لمكافحة الفساد والرشوة

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هيئة المواصفات والجودة تنشىء لجنة وطنية فنية لمكافحة الفساد والرشوة هيئة المواصفات والجودة تنشىء لجنة وطنية فنية لمكافحة الفساد والرشوة

قال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إنه تم إنشاء لجنة وطنية خاصة بمكافحة الرشوة بالهيئة تضم فى عضويتها عددا من الأجهزة الرقابية والخدمية والوزارات المعنية ، وستتولى اللجنة الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية متوافقة مع مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 37001 وذلك بهدف وضع سياسيات لمحاربة الفساد والرشوة ولمواكبة المستجدات الدولية فى هذه المجال.

وأضاف عبد المجيد – فى تصريح له اليوم – أن إصدار هذه المواصفة يأتى فى إطار دور الهيئة لنشر ثقافة مبادىء المسئولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة بما تضمنته من موضوعات وقضايا من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والرشوة وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وتنمية المجتمع ، مشدداً على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة فى محاربة الفساد والرشوة والتصدى له فى جميع صوره وأشكاله فى ضوء أثاره السلبية على أوجه الحياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تشترك فى إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 37001 الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة فى مراحل إعدادها المختلفة وذلك لضمان توافق متطلبات هذه المواصفة مع التعاليم الدينية وأخلاق وأعراف المجتمع وطبيعة المنطقة العربية وذلك تمهيداً لإصدار مواصفة قياسية مصرية متوافقة مع هذه المواصفة الدولية خاصةً أن ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة فى عضوية اللجنة الدوليةISO/PC 278 التى تختص بموضوع مكافحة الرشوة .
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