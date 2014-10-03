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واشنطن ترحب بموافقة برلمان تركيا على التدخل ضد داعش

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رحبت الولايات المتحدة، الخميس، بموافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز للجيش التدخل ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، بعد ضغط أميكيي على أنقرة استمر اسابيع للتراجع عن موقفها الرافض للتدخل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، في تصرحيحات صحفية: «لقد كنا منخرطين بشكل وثيق مع تركيا، ونحن نرحب بتصويت البرلمان التركي على إجازة التدخل العسكري التركي».

وأقر البرلمان التركي، الخميس، بأغلبية كبيرة مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي داعش في سوريا والعراق.

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