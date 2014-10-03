ضيوف الرحمن على جبل عرفات (بث مباشر)

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح الجمعة، التوافد إلى صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث يصلي ضيوف الرحمن الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ويقضون يومهم في الدعاء والذكر مرددين: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك» قبل الإفاضة إلى مزدلفة مع غروب الجمعة.

وكان مئات الآلاف من ضيوف الرحمن واصلوا مناسكهم في مشعر منى، الخميس، ضمن ما يعرف بيوم التروية.

والوقوف في عرفات يستمر حتى مغيب شمس الجمعة، وبعده يبدأ الحجاج النفير إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة 10 من ذي الحجة لرمي جمرة العقبة ونحر الأضاحي ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويحل عيد الأضحى، السبت، وهو اليوم الذي ينحر فيه المسلمون أضاحيهم إحياء لذكرى تضحية النبي إبراهيم.