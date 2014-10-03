أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ضيوف الرحمن على جبل عرفات (بث مباشر)

Google+ Print

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح الجمعة، التوافد إلى صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث يصلي ضيوف الرحمن الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ويقضون يومهم في الدعاء والذكر مرددين: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك» قبل الإفاضة إلى مزدلفة مع غروب الجمعة.

وكان مئات الآلاف من ضيوف الرحمن واصلوا مناسكهم في مشعر منى، الخميس، ضمن ما يعرف بيوم التروية.

والوقوف في عرفات يستمر حتى مغيب شمس الجمعة، وبعده يبدأ الحجاج النفير إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة 10 من ذي الحجة لرمي جمرة العقبة ونحر الأضاحي ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويحل عيد الأضحى، السبت، وهو اليوم الذي ينحر فيه المسلمون أضاحيهم إحياء لذكرى تضحية النبي إبراهيم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية