الطقس حار نسبيًا علي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، أن يكون الطقس حار نسبياً على مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة ، فيما تتكون السحب الركامية خلال فترة ما بعد الظهيرة مع فرصة هطول أمطار على الأجزاء الجنوبية الشرقية منها، كما توقعت هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، في حين يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالـة البحر متوسط الموج، بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بســرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالـة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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