أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ قنا: توزيع 60 عجل على 100 ألف أسرة فقيرة

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه «سيتم توزيع لحوم 60 عجل بالمجان على 6000 أسرة فقيرة بالمحافظة بواقع 2 كيلو جرام للأسرة الواحدة تنفيذا لتعليمات المشير عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بتوزيع لحوم أضاحي على 100 ألف أسرة فقيرة بأنحاء الجمهورية».

وأضاف الهجان، في تصريحات صحفية، أن «اللحوم من حيوانات المنحة المرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يشرف عليها قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة».

وأشار إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري لاستلامها وتوزيعها على المراكز وتحديد أماكن الذبح وإعداد كشوف بالأسر المستفيدة بهدف ضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن