محافظ قنا: توزيع 60 عجل على 100 ألف أسرة فقيرة

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه «سيتم توزيع لحوم 60 عجل بالمجان على 6000 أسرة فقيرة بالمحافظة بواقع 2 كيلو جرام للأسرة الواحدة تنفيذا لتعليمات المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوزيع لحوم أضاحي على 100 ألف أسرة فقيرة بأنحاء الجمهورية».

وأضاف الهجان، في تصريحات صحفية، أن «اللحوم من حيوانات المنحة المرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يشرف عليها قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة».

وأشار إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري لاستلامها وتوزيعها على المراكز وتحديد أماكن الذبح وإعداد كشوف بالأسر المستفيدة بهدف ضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها».