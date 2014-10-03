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شاهد.. البث مباشر لتبديل كسوة الكعبة الشريفة

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شاهد.. البث مباشر لتبديل كسوة الكعبة الشريفة شاهد.. البث مباشر لتبديل كسوة الكعبة الشريفة

أرشيفية

تجري حاليًا فعاليات تبديل كسعوة الكعبة الشريفة، حيث سيتم إنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بآخر جديد تمت صناعته من الحرير الخالص بمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

وبحسب وكالة الأنباء ، فإن مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة ستبدأ عقب صلاة الفجر وستستمر حتى صلاة العصر من اليوم ذاته، على يد 86 شخصًا من العمال والفنيين والصناع.

وأوضح مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة محمد عبد الله باجودة أن تقليد الكسوة يتم مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام، حيث يتم تسليم كبير سدنة الكعبة الكسوة الجديدة، ليتم في فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالكسوة الجديدة، موضحا أن الكسوة القديمة تعود إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها.

 

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