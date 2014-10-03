الحماية المدنية تسيطر علي حريق بسجل مدني مدينة بني سويف

اشعل مجهولون، نوافذ السجل المدنى بمدينة بنى سويف قبل صلاة الفجر بقليل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، و تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى ملفات والسجلات الموجودة داخل السجل المدنى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من حمدى تركى مدير إدارة بادارة بنى سويف التعليمية، بقيام اثنيين بإلقاء مولوتوف على نوافذ السجل المدنى بمدينة بنى سويف وعندما نهرهما فروا هاربين.

وانتقل الى موقع الحادث العميد خلف حسين رئيس البحث الجنائى والعميد احمد عصام مامور قسم بنى سويف والمقدم محمد الخولى مفتش مباحث بادارة البحث الجنائى وتبين ان الاخوان استهدفوا السجل المدنى لاشعاله والقوا بنزين ومولوتوف على المبنى وتمكن سكان المنطقة مع الحماية المدنية من اطفاء الحرائق