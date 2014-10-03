مجهولون يشعلون النار في سيارة شرطة ببورسعيد

أشعل مجهولون، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، النيران في سيارة شرطة تابعة لقسم شرطة الضواحي.

وتلقى مدير أمن بورسعيد، اللواء إسماعيل عز الدين، إخطارًا يفيد نشوب حريق في السيارة رقم 6232/ 11ب التابعة لقسم الضواحي، ولم يسفر الحريق عن حدوث أي إصابات، باستثناء بعض التلفيات بالسيارة.

وتضمن الإخطار تأكيد أن «سبب الحريق كيس به مواد مشتعلة، وبرادة ألومنيوم، والتي من شأنها إحداث صوت مرتفع مقارب لصوت الانفجار».

يشار إلى أنه «تم إضرام النيران بأحد السيارات التابعة لديوان عام (حي المناخ)، الخميس، بعد إلقاء مجهولين لعبوة ناسفة عليها أثناء تواجدها أمام الحي».