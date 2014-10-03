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أول صورة لمحلب ووزير الداخلية في الحرم المكي

  • مصر
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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أول صورة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء أدائهما شعائر العمرة بالحرم المكي الشريف، عشية صعودهما إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

كان محلب ووزير الداخلية وصلا الليلة الماضية إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، حيث زارا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وصليا داخل الروضة الشريفة، حيث يؤديان مناسك الحج هذا العام في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

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