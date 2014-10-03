تحديث مركز أنظمة الاتصال للمنظومة الرقمية للبلاغات الإسعافية

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بالإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تطوير وتحديث أنظمة الاتصال المركزية بالعاصمة المقدسة والتحول لمنظومة الاتصال الرقمي للبلاغات الإسعافية (997) بما يعرف بمركز الاتصال Call Center والذي يشكل قاعدة اتصالات متكاملة تدعم العديد من الميزات والقدرات والتطبيقات ذات الأهمية العالية والتي صممت لتلبية جميع احتياجات مراكز الاتصال.

وقال أحمد السرواني رئيس مجموعة العمليات المركزية بهيئة الهلال الأحمر أن نظام الاتصال المتطور يوفر شاشات عمل ونقاط اتصال عبر شبكة الحاسب الالي مع توافر انظمة رد متقدمة ذات جودة عالية مع العديد من المواصفات الفنية لنظام إدارة وتوزيع المكالمات (Call Center System) كإمكانية توزيع المكالمات بشكل آلي (ACD) بعدة طرق ومنها توزيع متتالي، توزيع عادل عشوائي إضافة إلى تسجيل المكالمة بصيغة عالية الجودة باستخدام تقنية تخفيض الضجيج والتحكم التلقائي والاستماع الحي للمكالمة من دون ظهور أي تغيير أو علامة في الصوت إضافة إلى نظام إدارة المكالمات والتقارير الأساسي هو نظام ذو درجة عالية من الاحترافية كما يدعم خاصية تصدير البيانات الى صيغ متعددة وإمكانية متابعة مركز الإتصال لحظيا ومعرفة عدد من المعلومات مثل (عدد مكالمات التي تحت الإجابة، عدد المكالمات التي في الانتظار، وقت أقدم مكالمة في الانتظار، متوسط وقت المكالمة، متوسط سرعة الإجابة، متوسط وقت انتظار المكالمة الفائتة، بالإضافة الى احتساب نسبة أداء وجودة موظفي استقبال المكالمات مع إمكانية عرض ومراجعة السجلات والتقارير القديمة وإمكانية إصدار تقارير بعدة أشكال كتقارير الرسومات البيانية أو تقارير نصية، التنبيه في حال حدوث أي عطل).

وبين السرواني أن النظام يوفر للمشرف عدة مزايا منها الدخول على نظام الإستقبال للمكالمات عن طريق كود خاص والمراقبة الآلية للحركة الهاتفية الواردة للموظفين والدخول على المكالمات أو الرسائل المسجلة والتعريف بالموظفين المتواجدين والمتوفرين والمشغولين بالرد على الاتصالات والمكالمات التي في حالة الانتظار.