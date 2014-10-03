100 حاج من مسلمي دول أمريكا اللاتينية في استضافة ندوة «الشباب الإسلامي»

تستضيف الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال موسم حج هذا العام 1435ه (100) حاجٍ من مسلمي دول أمريكا اللاتينية من عشر دول هي ( البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، الإكوادور، الأورغواي، والبارغواي، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، والبيرو).

وأكد معالي الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي أن هذه الاستضافة تؤكد دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسير التواصل بين المملكة والأقليات المسلمة في العالم، ومدّ يد العون للمسلمين من دول أمريكا اللاتينية على أداء فريضة الحج، وترسيخ تعاليم الإسلام وتجسيد روح الأخوة والإخاء في نفوس الضيوف.

وأشار الدكتور الوهيبي في معرض حديثه إلى أن الندوة العالمية تتشرف منذ أعوام بالإشراف ورعاية بعض ضيوف الرحمن، وهي تعد برنامجاً متنوعاً للضيوف يبدأ من بلدانهم.

وأوضح د. الوهيبي أن ترشيح الضيوف يتم من خلال الجهات الإسلامية المعروفة في تلك الدول، بالتنسيق مع مكاتب الندوة.

وأبان أن برنامج الضيوف يشمل محاضرات وندوات يقدمها نخبة من كبار العلماء والدعاة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي شامل يعرف بالمملكة وأهم معالمها التاريخية، حيث تنظم للضيوف جولات تفقدية في المشاعر وأبرز المعالم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل مجمع كسوة الكعبة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ورابطة العالم الإسلامي وغيرها.

وقدر معاليه جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن وما تقوم به من عمارة وتوسعة للحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين.