أمانة الشرقية تطلق مهرجانها الرابع ثاني أيام عيد الأضحى

تطلق أمانة المنطقة الشرقية يوم الأحد المقبل، مهرجان عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر المهرجان الثالث الذي تنظمه خلال العام الجاري، ويقام في 5 أماكن متنوعة في الدمام، الخبر، والظهران، ويحتوي أكثر من 35 فعالية.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس لجنة التنفيذ والتنظيم للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن المهرجان ينطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر لمدة 5 أيام، وستكون بداية الانطلاقة في متنزه خادم الحرمين الشريفين في الواجهة البحرية في الدمام، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن أكثر من 35 فعالية، وسيتم إقامتها في كل من: الواجهات البحرية في الدمام والخبر، إضافة إلى مجمع العثيم مول، مجمع الظهران مول، ومجمع الراشد، موضحاً أن الفعاليات تشمل، ألعابا نارية، والعروض الشعبية، والتي ستشارك فيها أكثر من 5 فرق من مختلف مناطق المملكة، والفرق الإنشادية للأطفال، والطيران الشراعي، وبرامج مسابقات، إضافة إلى بعض المفاجآت، والتي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وذكر أن الأمانة أنهت جميع التحضيرات والترتيبات الخاصة بانطلاقة المهرجان، من خلال اللجان العاملة، والتي استعدت منذ وقت مبكر للتحضير للفعاليات، والتي ستوجه لجميع شرائح المجتمع، وتناسب جميع الأذواق، مشيراً إلى أن الفعاليات ستبدأ في الواجهات البحرية منذ الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة 10 مساءً، وتتضمن فعاليات الأسرة والطفل، فيما ستبدأ الفعاليات في المجمعات التجارية عند الساعة 7 مساءً وتنهي في العاشرة، وستحتضن المجمعات عروض الفرق الشعبية والإنشادية والمسابقات، لافتاً إلى أن فعاليات المجمعات التجارية حققت خلال مهرجان "صيف الشرقية" نجاح كبير وحضور جماهيري كبير.

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع أماكن إقامة الفعاليات وتم التنسيق مع الجهات مختصة، بهدف توفير سبل الراحة للزائرين، مؤكدا على أن الأمانة تعمل بشكل مستمر على إقامة فعاليات وأنشطة سياحية تعكس أهمية المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية، مبيناً أن قيام الأمانة بتنظيم مهرجانات عدة خلال السنوات الماضية أكسبها خبرة كبيرة في اختيار الفعاليات التي تستقطب الزائرين والسائحين، إضافة إلى أنها تحرص على اختيار أفضل الأماكن السياحية لجذب للسائحين لإقامة الفعاليات عليها، وكذلك توفير جميع ما يحتاجون في هذه الأماكن.

الى ذلك ترأس وكيل الأمين للتعمير والمشاريع رئيس لجنة الفعاليات والمناسبات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم الاجتماع الخاص بوضع اللمسات النهائية، لانطلاقة المهرجان، حيث استعرض خلال الاجتماع وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمهرجان جميع فعاليات المهرجان، والتحضيرات والاستعدادات المناسبة لها، كما استعرض مدى جاهزية أماكن إقامة الفعاليات، وجميع الخدمات الموفرة لخدمة الزائرين.

وشدد الملحم في نهاية الاجتماع على الخروج بالمهرجان بشكل جيد، وتذليل جميع المعوقات لإنجاح المهرجان، مؤكدا على ضرورة إبراز هوية المنطقة الشرقية السياحية وأهميتها وموقعها الجغرافي، منوها بتوجيهات ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وكذلك متابعة معالي أمين المنطقة الشرقية في كل ما من شأنه خدمة المنطقة وزوارها.