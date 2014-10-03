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750 رجل مرور و550 دورية في الرياض خلال العيد

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750 رجل مرور و550 دورية في الرياض خلال العيد 750 رجل مرور و550 دورية في الرياض خلال العيد

    أنهت إدارة مرور منطقة الرياض استعداداتها لمراقبة حركة السير في شوارع العاصمة، وسط خطة عمل تبدأ يوم غد السبت وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ويشارك فيها 750 رجل مرور وأكثر من 550 آلية رسمية وسرية.

وتبدأ الخطة المرورية التي يشرف عليها ميدانياً مدير مرور الرياض بالنيابة العميد خالد بن عبدالرحمن الفدا في الانتشار قبل صلاة عيد الأضحى من خلال التواجد المكثف عند المصليات، يعقبها انتشار ميداني في الشوارع والميادين الرئيسية والتقاطعات الرئيسية والمحورية، وفي الأماكن المخصصة لبيع وذبح الأضاحي، وعند المجمعات التجارية والأسواق ومناطق التنزه، وفي الطرق المؤدية إلى مطار الملك خالد الدولي، ومنطقة الثمامة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المرتادين.

وأشار مدير شعبة السير بمرور المنطقة بالنيابة العقيد علي بن مهذل القحطاني إلى أنه سيتم ترحيل عدد من الورديات المستلمة والاستعانة ببعض ورديات الراحة لتغطية الأماكن المتوقع أن تشهد كثافة عالية، وخاصة المجمعات التجارية والمتنزهات، إضافة إلى التواجد الميداني للمرور السري في كافة المحاور الرئيسية للتصدي لمتجاوزي الأنظمة في شوارع الرياض خلال أيام إجارة العيد.

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