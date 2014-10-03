أمانة الرياض تكثف خدماتها الاستدلالية لمواقع بيع وذبح الأضاحي

الرياض - أحمد الشمالي، تصوير- محمد المبارك

نشرت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للتشغيل والصيانة عدداً من العبارات التوعوية والإرشادية لمواقع بيع الأضاحي الثابتة والموقتة والمسالخ القائمة والمنشأة حديثاً والتي حددتها أمانة الرياض في عدد من أحياء العاصمة. وشهدت الجسور والأنفاق واللوحات الإرشادية المنتشرة في الشوارع والطرقات العديد من العبارات الإرشادية التي تهدف إلى إرشاد المستفيدين إلى مواقع بيع الاضاحي والمسالخ.