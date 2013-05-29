الشيخ الحوينى لـ"مرسى": إياك أن تلاحقك لعنة إدخال الشيعة لمصر

استنكر الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامى، موافقة الرئيس محمد مرسى على دخول الشيعة مصر، لافتًا إلى أن ما يحمد للنظام السابق أنه قطع العلاقات مع إيران.

وأضاف الحوينى، أثناء محاضرته فى مسجد الخياط بكفر الشيخ أمس، أقول للدكتور محمد مرسى "إياك إياك أن تبوأ بهذا الذنب، وأن تلاحقك لعنة إدخال الشيعة لمصر، فإنه لم يفعلها من هو أقل منك دينًا ومروءة، ليس هذا ما عاهدناك عليك فلقد وعدتنا بنصرة الشرعية وأنه لن يكون للشيعة فى مصر ذرة رمل واحدة".

وقال، "إننى أرفض السماح للشيعة بدخول مصر ونشر المذهب الشيعى بين أبنائها".

فى شأن آخر، أكد الحوينى أنه لا يجوز منع الضباط الملتحين العودة لعملهم، وفصلهم وقطع رواتبهم، وما يحدث مع الضباط الملتحين نوع من التعسف والتعنت فى استخدام السلطة.

وأبدى الحوينى تعجبه من عدم تنفيذ الداخلية أحكام القضاء، والضرب بها عرض الحائط.

>