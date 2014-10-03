عمرو دياب يحتفل بألبومه مع الآلاف من جمهوره

أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً بالأمس في "بورتو كايرو مول"، ويُعد هذا الحفل هو الأول للهضبة بعد صدور ألبومه "شفت الأيام".

وصعد الفنان عمرو دياب إلى خشبة المسرح على أنغام أغنية "شفت الأيام"، في تمام السّاعة العاشرة والنصف، ليقدّم بعدها مجموعة من أجمل أغاني ألبومه الجديد، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

كما قدّم الهضبة مقاطع جديدة من أغنية "ليل وعدى" للراحل مجدي النّجار، حيث نالت إعجاب الجميع.

وقد حضر الفنان عمرو دياب مع كل أعضاء فرقته الموسيقية ومدير أعماله أحمد زغلول، ومديرة مكتبه هدى الناظر التي أشرفت على كل تفاصيل الحفل.

كما حضر الحفل كل فريق عمل ألبوم "شفت الأيام" من الشاعر الشاب تامر حسين، والملحنين: أحمد حسين، وشادي حسن، وإسلام زكي، وحضر أيضاً الحفل الفنان محمد لطفي الذي يتواجد في معظم حفلات الهضبة. وكان أيضاً من ضمن الحضور المخرج محمد القاضي والفنانة شذى.

ولقد أتى الآلاف من عشّاق عمرو دياب لحضور حفله، رغم أنّ المكان يتّسع لـ6 آلاف شخص فقط، في وقت أعلنت صفحة الهضبة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن نفاذ التّذاكر بالكامل قبل الحفل، إلاّ أنّ جمهور الهضبة أصرّ على الحضور، الأمر الذي أدّى حصول تدافع على البوابات، فضلاً عن محاولة لاقتحام مكان الحفل، لكن مُنظم الحفل وليد منصور وفريق عمله، وشركة الأمن، منعت حدوث أي شغب.

وخلال الحفل، طلب أحد الشبّان الحاضرين التقاط سيلفي مع الهضبة، وعلى غير المُتوقع سمح له الفنان بالصعود على المسرح لالتقاط الصورة معه، وسط حالة من الذهول أصابت الشاب.

وأتى هذا الحفل ضمن حفلات مجموعة "عامر جروب" بإشراف هيثم عبد العظيم مدير المولات، ومن تنظيم شركة "Talent W.M"، لصاحبها وليد منصور الذي يتعاون معه الهضبة للسنة الثالثة على التوالي لتنظيم حفلاته، وكان أخرها حفل رأس سدر الذي شهد نجاحاً كبيراً.

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