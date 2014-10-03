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وفاة المغنية لينسي دي بول بعد إصابتها بنزيف دماغي

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الخميس 02-10-2014 20:49

توفيت أمس الأربعاء المغنية والكاتبة البريطانية Lynsey De Paul عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد إصابتها بنزيف حاد في الدماغ.

Lynsey التي مثلّت المملكة المتحدة في مسابقة Eurovision الغنائية عام 1977، إشتهرت من خلال أغنيتي Sugar Me و Won't Somebody Dance With Me.

وكشفت مصادر مقربة من الراحلة أنها عانت من ألم شديد في الرأس، ونقلت فوراً إلى المستشفى ثم فارقت الحياة هناك.

وقالت Olivia Rubin إبنة أخ De Paul إن الأخيرة كانت نباتية ولا تدخّن ولا تشرب الكحول، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة لجميع محبيها بعد إنتشار خبر الوفاة.

 

 

 

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