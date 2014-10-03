نجوم العيد يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفلامهم

استغلّ عدد من النّجوم والنّجمات المُشاركين في أفلام ماراثون عيد الأضحى مواقع التّواصل الاجتماعي، وأبرزها "فيس بوك"، من أجل الترويج لأفلامهم، وحثّ الجمهور على حضورها.

ويأتي على رأس هؤلاء النّجوم الفنان أحمد السّقا، الذي يعمل بشكل مكثّف، منذ حوالى الأسبوعين، على الترويج للجزء الثاني من فيلمه "الجزيرة 2"، عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، حيث حمّل تريلر الفيلم، وأضاف عدداً كبيراً من الصور الخاصّة بالفيلم. كذلك استعان بجملة حواريّة يقولها في العمل، وكتبها عبر حسابه، وهي: "إحنا صعايده لو صخر الجبل أتبدل احنا ما نتبدلش"، كما حرص السّقا على الإجابة بنفسه عن تساؤلات الجمهور حول موعد نزول العمل.

ولنفس الفيلم أيضاً روّجت الفنانة التّونسية هند صبري، إذ أشارت من خلال حسابها الشخصي إلى أنّها تقدّم شخصيّة "كريمة". وقد قامت بوضع صورة لها التقطت خلال العمل، ولكنها توقّفت عن الترويج للفيلم منذ وفاة الفنان خالد صالح، وآخر صورة قامت بنشرها كانت تجمعها بالراحل.

واستعانت الرّاقصة الأرمنية الأصل صافيناز بصورة لها وهي ترقص، ضمن أحداث فيلمها "عمر وسلوى"، ونشرتها على حسابها الشخصي، بالإضافة إلى نشر أفيشات الفيلم، من أجل الترويج للعمل ودفع الجمهور لحضوره.

وحرص الفنان محمود عبد المغني على نشر أفيشات فيلمه "النبطشي"على حسابه الشخصي بالـ"فيس بوك"، فيما قام بعض من جمهوره بتركيب صور له على أبرز الجمل التي يقولها في الفيلم، وقاموا بإهدائه إيّاها، إذ عبّر عبد المغني عن سعادته الكبيرة بتلقّيها.

من جهتها، تُحضّر بطلة فيلم "النبشطي" الفنانة مي كسّاب للترويج لفيلمها عن طريق حسابها على "إنستغرام"، حيث وضعت صورة لها من الكواليس وعلقّت عليها: "يا رب النجاح ادعو لنا النبطشي فيلم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله".

ونشر كذلك مخرج وبطل فيلم "المواطن برص"، رامي غيط، صوراً عديدة من الفيلم، عبر حسابه في الـ"فيس بوك"، وقام بتقديم الشكر إلى البعض ممّن شاركوا في العمل معه.

بدورها، شاركت الممثلة الشّابة راندا البحيري مُحبيها بعضاً من صور جلسات التصوير لفيلم "واحد صعيدي" مع الفنان محمد رمضان. أما رمضان فنشر صوراً لأفيشات العمل، مع كتابة جملته الشهيرة: "ثقة في الله هنكسب".

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