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"بلاتينوم ريكوردز" تحدّد 15 أكتوبر موعداً لإطلاق ألبوم محمد عسّاف

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"بلاتينوم ريكوردز" تحدّد 15 أكتوبر موعداً لإطلاق ألبوم محمد عسّاف "بلاتينوم ريكوردز" تحدّد 15 أكتوبر موعداً لإطلاق ألبوم محمد عسّاف

الخميس 02-10-2014 23:42

حدّدت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقيّ، المنضوية تحت لواء "مجموعة MBC"، تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعداً رسمياً لإطلاق ألبوم الفنان محمد عسّاف، وهو ألبوم منوّع يحمل عنوان "عسّاف"، ويتضمّن 11 أغنية.

يشتمل ألبوم "عسّاف" على بصمات شعراء وملحّنين وموزّعين بارزين في الوطن العربي، منهم الموسيقار ملحم بركات الذي لحّن أغنية "شو بتخبّرونا" من كلمات نزار فرنسيس، وتوزيع طوني سابا. والأغنية تُشبه شخصيّة الموسيقار الذي حرص في الوقت عينه على أن تُناسب صوت وشخصيّة الفنان محمد عسّاف. كما يضمّ الألبوم أغنيتين من تلحين الملحّن المصري محمد رحيم؛ الأولى "أيوه هغنّي" للشاعر ملاك عادل، وهي ذات إيقاع سريع من توزيع أحمد عبد السلام، وتحمل في طيّاتها رسالة شبابيّة، والثانية بعنوان "متفرّقين" للشاعر عمر طاهر، ومن توزيع ميشال فاضل.

ومن ضمن مفاجآت الألبوم، تعاون محمود العرب مع زياد برجي، الذي لحّن أغنية "لوين بروح" للشاعر أحمد ماضي، وقام بتوزيعها ناصر الأسعد، وكذلك أغنية "تعا نقعد مع بعض شويّ" للشاعر أحمد ماضي وللموزّع بلال الزين. وكان لفارس إسكندر مشاركة في الألبوم، من خلال نَظم وتلحين أغنية "من الشبه بيخلق أربعين"، التي وزّعها عمر صبّاغ. كذلك، ثمّة مشاركة لياسر جلال من خلال تلحين أغنية "جراح" للشاعر منصور خليل، التي تولّى توزيعها عمر صبّاغ.

وفي الإطار نفسه، حرص محمد عسّاف في الألبوم على تقديم أغنية باللون الفلسطينيّ التراثي بعنوان "ورد الأصايل" من كلمات سعد السروكي، ومن ألحان ياسر عمر، ومن توزيع يعقوب الأطرش. إلى جانب أغنية باللون العراقيّ بعنوان "يا بنيّه" من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محبّ الراوي.

والجدير ذكره أنّ "بلاتينوم ريكوردز" تُتيح لأصحاب الاشتراكات الذهبية في تطبيقي "أنغامي" و"آيتيونز" تحميل أغنيتيّ "لوين بتروح" و"متفرّقين".

 

 

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